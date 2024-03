Silvia Stener | nipote di un agente della scorta di Borsellino | “La memoria è l’unica forma di giustizia”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 15 marzo 2024) Bergamo. “Celebriamo oggi, anche se un po’ in anticipo, un momento significativo per la nostra società: la Giornatae dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Ricordiamo gli uomini che hanno rifiutato la prepotenza mafiosa, cittadini fedeli al proprio senso del dovere”, con queste parole del Presidente del Consiglio comunale Ferruccio Rota si apre il Consiglio dei ragazzi che hanno partecipato al percorso proposto nell’ambito del Progetto “A scuola di cittadinanza” e promosso da Libera. Al Consiglio, organizzato per celebrare la giornata in ricordo delle vittime delle mafie che ricorre il 21 marzo, hanno partecipato circa 70 ragazzi in rappresentanza delle 41 classi iscritte al percorso e alcuni alunniScuola Primaria Rosa, e sono intervenuti il Presidente del Consiglio comunale Ferruccio Rota, ...