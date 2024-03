Signorini furioso con Greta e Vittorio | «Hai detto cose agghiaccianti Basta prenderci in giro» Il video incriminato sconvolge Beatrice Luzzi

Durante la puntata del Grande Fratello di mercoledì 28 febbraio 2024 sarebbero successe molte cose in studio, tra cui polemiche che hanno coinvolto in particolare un ex concorrente del reality. ... (anticipazionitv)

Grande Fratello, la confessione di Anita Olivieri sul suo ex: «Mi ha fatta sentire sola. Alessio mi ha travolta»

Il volta faccia di Anita Olivieri nei confronti del suo ex le è valsa una nomination. La concorrente del Grande Fratello, durante la puntata di giovedì 14 marzo, ha spiegato cosa ...leggo

Grande Fratello, le pagelle: finalmente la finale (10), Greta e Vittorio, chi mente (2), Anita in nomination (7): Nemmeno il blackout frena il Fratello. The Show must go on e fra due settimane sarà 'go home'. Signorini ha annuciato la data della finale che sarà il 25 marzo per la gioia di tutti. Nella puntata di ...informazione

Grande Fratello, top e flop: Signorini smaschera Greta e Vittorio, Anita imbroglia: Il 14 marzo tante sorprese, a partire dal confronto tra Loana Vatiero e Alessio Falsone fino ad arrivare all'incontro tra la madre di Greta e Sergio D'Ottavi ...libero