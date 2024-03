Siamo persone perbene noi Clamoroso | Marisa Laurito candidata da La Russa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Gli elettori italiani non sanno cosa si sono persi., la simpatica attrice napoletana lanciata in tv negli anni Ottanta da Renzo Arbore, avrebbe potuto intraprendere una importante carriera politica. A rivelarlo è stata lei stessa, ospite di Rai Radio1 all'irriverente Un giorno da pecora, intervistata da Giorgio Lauro ed Enzo Iacchetti. Si parla di una possibile candidatura con Michele Santoro, che ha addirittura creato una sua lista, Pace Terra Dignità, con cui correrà alle europee di giugno. Lei però non ci sarà: "No, non me lo hanno mai chiesto e non mi candido in nessuna lista, sostengo però tutti coloro che sono contro la guerra. In passato però mi hanno chiamata". Top secret i nomi, non l'estrazione: "Quasi tutti, da sinistra, al centro e anche a destra". Singolare come lei, "sempre stata a sinistra", sia stata ...