Si spalanca il palcoscenico della vita di Bergamo e scorrono 320.000 nomi con il loro carico di ricordi

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ci sono il Vigile scelto, il titolare del negozio di Cristallerie-bigiotterie nella Galleria Santa Marta, il droghiere di Nembro, il mugnaio di Credaro. Il Mutilato di guerra, il S.T. Pilota da caccia e le Nobil Donne, Contesse, Marchese e le case principesche. Storie che chiedono di essere raccolte e raccontate insieme (da voi e da noi) che partono dal 1950 per arrivare ad oggi. Con il Memoriale del Covid abbiamo sperimentato la capacità curativamemoria collettiva. Dopo quattro anni il nostro dono per non dimenticare chi siamo.