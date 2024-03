“Si rischia Terza guerra mondiale” | Tajani contro l’invio di truppe Nato in Ucraina

“I nostri militari sono portatori di pace, noi non siamo in guerra con la Russia “. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato da Bruno Vespa al salone LetExpo di Verona, sottolineando ... (ilfattoquotidiano)

Dakar | Audi multata di 750.000 euro per aver lasciato il Mondiale

Per questo motivo, i commissari sportivi hanno concluso di "imporre una sanzione pecuniaria di 750.000 euro al costruttore Team Audi Sport, dei quali l'importo di 562.500 euro viene applicato con ...it.motorsport

Macron vede Scholz e frena sulle truppe Ue in Ucraina: “Nessuna escalation”. Ma ottiene l’invio di armi a lungo raggio a Kiev: Emmanuel Macron promette guerra per ottenere più sostegno all’Ucraina. Si è risolto così, almeno per il momento, il passo in avanti del presidente francese che nelle scorse ore era tornato a ipotizzar ...ilfattoquotidiano

“Transizione” Acc, rischia di saltare il tavolo: Slittano sempre di più i termini per un eventuale accordo, auspicato ma non ancora all’orizzonte, tra le rappresentanze sindacali e l’azienda Acc, per la ricollocazione del personale nella nuova Gigaf ...primopianomolise