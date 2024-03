Sì | lo voglio! Guida alla scelta dei profumi da sposa per trovare quello giusto

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ci sono così tante cose a cui pensare mentre si organizza un matrimonio che, a volte, ladel miglior profumo dapuò passare in secondo piano. Un dettaglio non certo di poco conto, che può completare ladi vestito e acconciatura da. Non solo, però: è noto l’importante legame tra odori e memoria e, per questo,il jus da cui farsi accompagnare all’altare è fondamentale per assicurasi ricordi indelebili. Ecco allora che ladella composizione olfattiva giusta può cambiare le sorti del matrimonio, suggellando l’unione con un velo fiorito o cipriato, ma anche celebrandone la sensualità attraverso note più orientali e calde, adatte anche ...