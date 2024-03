Si è spenta la professoressa Rossana Rossetti | figlia del primo medico di Latina Aveva 96 anni

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pubblicato il 15 Marzo, 2024compiuto 96lo scorso gennaio la, la secondogenita del dott. Vincenzo, ilcondotto della città, che venne a dirigere nel 1926 l’ambulatorio di Cancello di Quadrato, nel luogo dove sorse Littoria nel 1932, e che allora era ancora palude. Si èieri, col conforto dei suoi familiari.è stata insegnante presso il liceo scientifico Grassi die l’amore per le giovani generazioni è sempre stato il filo conduttore della sua vita. Ai giovani ha dedicato la riedizione, nel 2018, del libro di suo padre “Dalle paludi a Littoria, diario di un” che racconta, attraverso ...

