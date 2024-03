Short track, Arianna Fontana subito protagonista ai Mondiali. Bene Sighel e Spechenhauser, fuori la staffetta maschile

Calato il sipario sulla prima giornata dei Mondiali 2024 di Short track 2024. Sull'anello di ghiaccio di Rotterdam (Paesi Bassi), si sono tenuti eliminatorie e batterie dei 500, 1000 e 1500 metri uomi ...oasport

Mobil 1 Marks 50th Anniversary with Celebratory Racing Liveries Throughout 2024 Motorsports Season: Mobil 1 will showcase specially designed full-car wraps and icons, created in collaboration with teams in IMSA, WEC, Formula 1, NASCAR, NHRA, MotoGP and more (ANSA) ...ansa

Sport invernali: a Saalbach incognita meteo, Vittozzi nel biathlon punta alla Coppa. E ai mondiali c'è Fontana: Saalbach, incognita meteo: Gut-Behrami ha la Coppa in tasca Biathlon, in Canada Lisa Vittozzi può riscrivere la storia Short track, ecco i mondiali: attesa per Arianna Fontana Saalbach, incognita ...sport.virgilio