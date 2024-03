Sh?gun | 5 Serie da non perdere se avete amato la storia di John Blackthorne

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 marzo 2024) Sh?gun ha fatto il suo debutto su Disney+ il 27 febbraio, ed è rapidamente diventato un piccolo fenomeno della serialità. Tratta dall’omonimo best seller del 1975, scritto da James Clavell e ispirato a fatti reali, la mininippo-statunitense ha spopolato negli USA, battendo colossi come The Kardashians e nuove uscite di un certo livello, come la seconda stagione di The Bear. Anche la critica ha acclall’unanimità il prodotto, contribuendo ad accrescerne la fama. Protagonista delle vicende narrate è il marinaio ingleseche, con i rimanenti membri dell’equipaggio dell’Erasmus, un mercantile olandese armato da guerra, sbarca sulle coste del Giappone. Qui, il suo destino s’intreccia con quello di Yoshii Toranaga, potente daimy?, e si trova, suo malgrado invischiato in un mondo pieno ...