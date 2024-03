Shiva | il trapper va a processo per tentato omicidio Il legale | “Si è solo difeso dalle aggressioni”

(Di venerdì 15 marzo 2024) Milano, 15 marzo 2024 – È stato mandato a, con rito immediato, il24enne, all'anagrafe Andrea Arrigoni, accusato die porto abusivo di arma da fuoco e che era stato arrestato lo scorso ottobre dalla Polizia. In un video era stato ripreso a Settimo Milanese, la sera dell'11 luglio dello scorso anno, mentre armato di pistola, dinnanzi alla sua casa discografica, avrebbe reagito ad un'aggressione sparando alle gambe a due giovani esperti di arti marziali, che rimasero feriti. A fine febbraio scorso, il gip Stefania Donadeo, su richiesta degli avvocati Daniele Barelli e Marco Campora, ha concesso i domiciliari al giovane, con milioni di follower sui social e che è stato scarcerato. Poi, il giudice, su richiesta del pm Daniela Bartolucci, ha disposto il ...

Il Gip di Milano ha concesso gli arresti domiciliari per il trapper 24enne Shiva , accusato di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose. L’artista - molto famoso tra ... (gazzettadelsud)

La scarcerazione di Shiva non ha messo d’accordo tutti. Tra la gioia di migliaia di fan che potranno presto ‘riabbracciare’ il proprio cantante preferito, c’è chi ha mal digerito la sentenza. Tra ... (ilfattoquotidiano)

Va a processo il trapper Shiva accusato di tentato omicidio

E' stato mandato a processo, con rito immediato, il noto trapper 24enne Shiva, all'anagrafe Andrea Arrigoni, accusato di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco e che era stato arrestato lo ...ansa

