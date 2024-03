Sezioni espositive presenti in fiera

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Sempre più attrattiva la sezione espositiva di Didacta Italia con il record di questa edizione di 430 aziende partecipanti (342 nel 2023) su 45mila metri quadrati di superficie espositiva distribuiti in 9 padiglioni.tante istituzioni nazionali e internazionali, strutture scientifiche e culturali, associazioni, imprese, fondazioni, musei e università. In mostra le proposte più avanzate dei settori merceologici: Alimentazione, Alta cucina, Ospitalità, Architetture e arredi scolastici, Cancelleria e accessori, Didattica Museale, Turismo scolastico, Viaggi studio, Editoria e Stampa di settore, Educazione ambientale e Green, Educazione motoria, Sport a scuola, Disabilità motoria, Formazione, Formazione Linguistica, Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), Giochi didattici, Innovazione e startup, ITS e Formazione professionale, Musica e Suono, Arte, Teatro, ...