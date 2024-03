Serie turca Yan Oda trama cast

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di venerdì 15 marzo 2024) LaYan Oda in onda sul canale turco Star tv dal 9 marzo 2024.Sevgi Ersoy (?evval Sam), una famosa presentatrice televisiva il cui successo è in declino, sposa improvvisamente Fikret Alabey (Caner Cindoruk), uno dei principali uomini d’affari del paese. Questo matrimonio inaspettato sconvolge tutti. Sia Sevgi che Fikret hanno avuto matrimoni infelici in passato. Ora vogliono vivere le loro seconde possibilità, ma non sarà facile. Il loro matrimonio significa che le loro famiglie molto diverse si uniranno. La convivenza di queste due famiglie molto diverse sotto lo stesso tetto creerà problemi più grandi di quanto Sevgi e Fikret si aspettassero, cambiando la vita di tutti i membri della famiglia, specialmente dei loro figli, Taylan (Onur Seyit Yaran) e ?elale (Derya P?nar Ak), che sono costretti a vivere in ...