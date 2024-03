Serie c femminile Minerarie in forma | Pistoia si arrende

(Di venerdì 15 marzo 2024) Le ragazze del calcio a 5 del Follonica Gavorrano si fanno un bel regalo, andando a vincere sul campo del Worangeper 5-3. Un bel successo anche per il morale, che premia la crescita delle ultime settimane. Primo gol firmato da Vincenti, servita perfettamente da Abate. Al 22’ Abate serve un altro cross, stavolta sui piedi di Falcini, che mette a segno la rete del 2-0. Negli ultimi minuti del primo tempo le padrone di casa riescono a trovare il gol con Tesi, che accorcia le distanze. Il secondo tempo riprende con lazione di D’Antoni sempre aggressiva e determinata a chiudere i conti, ma proprio sul più bello ilsegna la rete del pareggio con Tesi. La reazione biancorossoblù non tarda ad arrivare: in 5 minuti Falcini gonfia la rete per ben due volte e porta la squadra sul 4-2. Al 20’ una bella azione iniziata da ...

Inizia ad avvicinarsi il turno di Serie A1 femminile che nel weekend riporterà in campo tutte le squadre del campionato ad eccezione del Geas che osserverà il turno di riposo. Proprio in casa ... (sport.quotidiano)

Pisa , 14 marzo 2024 – Al via nel fine settimana la seconda fase del campionato di serie C, a cui prende parte la Pallacanestro Femminile Pisa , che ha terminato al settimo posto, su nove squadre, la ... (sport.quotidiano)

Bergamo. La prima squadra femminile di A2 e la prima maschile di serie C della Rari Nantes Orobica cambiano nome e si trasformano in Isocell Orobica in virtù del sodalizio tra Isocell Precompressi ... (bergamonews)

Ora inizia la scalata. Green, al via i play-off

Iniziano i play-off per il Green Le Mura Spring, che dopo aver ottenuto il miglior risultato di sempre, ovvero il terzo posto in regular season, inizia domani il primo turno di play-off al Palatagliat ...lanazione

Bartoccini, è scattato il conto alla rovescia: La Bartoccini Fortinfissi Perugia è a un passo dalla vittoria del campionato di Serie A2 femminile, con sette punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Il tecnico Giovi esprime fiducia e concent ...lanazione

LIVE Conegliano-Eczacibasi 3-2, Champions League volley femminile in DIRETTA: rimonta leggendaria delle venete!: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI CONEGLIANO-ECZACIBASI 23.04: per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a mercoledì prossimo per la semifinale di ritorno ...oasport