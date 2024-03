Serie B | trentesima giornata | che snodo! Programma e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 marzo 2024) Obiettivi tutti aperti, ma non c’è più troppo tempo per rimandare al domani. I punti in palio in queste ultime otto tornate saranno fondamentali per raggiungere i target messi sotto ai riflettori nella scorsa estate. LaB è pronta per mandare in campo ladel torneo cadetto che metterà in menù diverse e interessanti sfide. Promozione, qualificazione ai prossimi playoff promozione, fuga dalla zona playout e speranze di non retrocedere: è tutto, ancora, aperto. Ecco ildi questo weekend con gli orari, le sfide e dove sarà possibile assistere in tv ai vari incontri cadetti.B,: appuntamenti, sfide e orari (Credit foto – AC Spezia) Palermo-Venezia (oggi alle ore 20:30 – DAZN & ...