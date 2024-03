Serie B Interregionale | le pesaresi in campo Pizza al Loreto | Serve la mentalità vincente

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Si gioca la seconda fase delladi basket. Pisaurum. Domani alle 20 la Baseart riceve al PalaMegabox la Carver Roma per i play in Silver. "E’ una quadra fisica e giovane – avvisa coach Maurizio Surico – noi dovremo cercare di cancellare la trasferta Ferentino con la stessa pallacanestro messa in mostra contro Viterbo, fatta di aggressività e ricerca costante del gioco in transizione e di alternanza di difese che spesso producono buoni risultati". Bramante. I biancoblu a Roma von la Virtus domenica alle 18 per i play In Golf. "Affronteremo una delle pretendenti alla promozione – dice coach Max Nicolini –. L’inizio di questo play In Gold non è stato semplice per la Virtus che è stata sconfitta dae Senigallia e quindi questa partita assume una rilevanza notevole. Servirà una prestazione di alto livello ...