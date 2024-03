Serie B I Blacks alla volata decisiva per i playoff In corsa sei squadre per quattro posti

Simone Tomasini si sottoporrà oggi all’intervento chirurgico al ginocchio destro programmato nei giorni scorsi per risolvere il problema legato alla cartilagine che lo ha costretto a terminare in ... (sport.quotidiano)

Serie B. Faenza, un enigma da risolvere: la sindrome da terzo quarto

I Blacks Faenza piazzano il colpo in casa della Lux Chieti: I Blacks Faenza conquistano una vittoria d’oro in casa di Chieti, arrivando alla pausa del campionato con il morale altissimo, potendo così sfruttare le prossime due settimane per preparare la volata ...ravennatoday

Blacks Faenza in trasferta a Chieti, contro una Lux in cerca di riscatto: Secondo scontro diretto consecutivo in chiave play off per i Blacks Faenza, attesi quest'oggi, domenica 10 marzo, alle 18 al PalaTricalle di Chieti dove ...ravennanotizie