Serie B 2023 24 - Diretta DAZN 30a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 15 marzo 2024) Anche laBKT è su! Sia instreaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua squadra del cuore e non solo.Tutto comincia venerdì sera con l'attesissimo match tra Palermo e Venezia al Barbera. Tutti gli occhi sono puntati su Brunori, il trascinatore dei rosanero, soprattutto dopo la sua tripletta nella sfida d'andata. Il telecronista per questa partita saranno Riccardo Mancini a commentare l'azione in. Entrambe le squadre sono determinate a conquistare i tre punti per consolidare la loro posizione in zona playoff e mantenere vive le speranze di raggiungere le prime due posizioni in classifica.Sabato, l'appuntamento è con "ZonaB", un programma imperdibile che ti tiene aggiornato su tutto ciò che accade nei vari campi di...