Serie A | La Guardia di Finanza perquisisce la sede del Milan

2024-03-12 17:45:38 Noppure cessano gli scandali nel calcio italiano. E nemmeno le indagini. Questo, però, non è di natura sportiva. Per adesso. E come riportato nel primo pomeriggio dal quotidiano italiano 'La Repubblica', "Il nucleo delladidelladiha effettuato perquisizioni presso Casa", ladel club rossonero. E lo aggiungono Non sono escluse "denunce ai dirigenti del club per possibili reati legati all'operazione RedBird". Questo processo non è però qualcosa di nuovo. Già nei mesi scorsi la Procura dio aveva avviato un'indagine "legata alla cessione della maggioranza del" da un fondo ...