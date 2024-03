Serie A | 29° turno | Empoli-Bologna 0-1

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 15 marzo 2024) 22.42 Riprende la corsa il, che passa in casaall'ultimo respiro (0-1) I rossoblù fanno la gara ma trovano un Caprile in serata, che ferma due volte Beukema e una Urbanski. I toscani rispondono con Zurkowski e soprattutto Niang, che al 43' si invola tutto solo verso la porta,ma si addormenta e viene recuperato da Beukema. Ripresa. Odgaard non trova la porta da ottima posizione, nel finale tre clamorose palle-gol per i felsinei: sprecano Saelemaekers e Orsolini, in mezzo paratona Caprile su Fabbian.Che al 94' firma il gol partita