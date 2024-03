Serie A | 29° giornata | probabili formazioni | orari e dove vedere le gare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Milano, 15 marzo 2024 - Archiviati gli impegni nelle coppe europee delle italiane, è di nuovo tempo di campionato. In arrivo c'è la 29esimadiA, che verrà inaugurata dalla sfida fra Empoli e Bologna, in programma venerdì. Gli appuntamenti clou del weekend sono in calendario per domenica: alle 18, ecco Atalanta-Fiorentina, mentre alle 20:45 si affrontano Inter e Napoli. Il Milan va a Verona, mentre la Juventus ospita il Genoa. La Roma invece accoglie il Sassuolo e la Lazio ha nel mirino la trasferta a Frosinone. In chiave salvezza, gara delicata a Salerno,i padroni di casaggiano contro il Lecce. A completare il quadro di questo turno ecco Udinese-Torino e Monza-Cagliari. Il programma dellevederle Empoli-Bologna: venerdì 15 marzo, ore 20:45; ...