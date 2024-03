Serie A 2023 2024 | le probabili formazioni della ventinovesima giornata

Le Probabili formazioni di Roma-Sassuolo , match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . La squadra giallorossa, dopo il pareggio contro la Fiorentina ottenuto in ... (sportface)

Le Probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La compagine nerazzurra non vuole mollare il sogno di tornare in ... (sportface)