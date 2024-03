Sergio Mattarella a Cassino | Costituzione indica il ripudio della guerra

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il presidenteRepubblica,, è arrivato aper la cerimonia commemorativa dell'ottantesimo anniversariodistruzionecittà. Sono presenti, tra gli altri, i ministri degli Interni Matteo Piantedosi e delle Riforme Elisabetta Casellati e il governatoreBanca d'Italia Fabio Panetta. Tra gli eventi organizzati anche mostre fotografiche, concerti e laboratori teatrali. "Nella drammatica storiaSecondamondiale, con le sue immani sofferenze, la città e il suo territorio, queste popolazioni, sono tragicamente entrate nell'elenco dei martiri d'Europa, accanto a centri come Coventry, come Dresda", ha detto il presidenteRepubblica nel suo ...

In un’epoca in cui il ruolo del Presidente della Repubblica Italiana viene spesso interpretato in modi diversi, Sergio Mattarella ha offerto un chiarimento fondamentale riguardo alle sue funzioni ... (newsnosh)

Mattarella: 'Cassino protagonista di risalita dall'abisso'

Cassino (Fr), 15 mar. (Adnkronos) - "Questo territorio, all’indomani degli eventi bellici, si presentò completamente distrutto: case, chiese, strade, ponti, ferrovie, scuole. A quella comunità così du ...lanuovasardegna

Mattarella: guerra non sa arrestarsi su soglia della barbarie: Roma, 15 mar. (askanews) – “La guerra non sa arrestarsi sulla soglia della barbarie”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un passaggio del suo discorso a Cassino (Fr) per l ...askanews

Mattarella: 'L'Europa deve assumersi una responsabilità per la pace, l'Italia deve costruire dei ponti di dialogo': Nella Costituzione c'è "una affermazione solenne: il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.ansa