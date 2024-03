Serale Amici 23 | tutto sull’attesa trasmissione | protagonisti | squadre e chi sono i favoriti per la vittoria finale

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ildi23 sta per entrare nel vivo: ecco chigli allievi, lee iper la. Dopo il trionfo dell’anno scorso del ballerino Mattia Zenzola e della cantante Angelina Mango, manca poco per scoprire chi trionferà quest’anno nella nuova edizione del talent show condotto da Maria De Filippi,. Sabato 23 marzo andrà in onda la prima puntata deldi23- (Credit: Instagram @ufficiale) – (Cityrumors.it)Sabato 23 marzo, infatti, andrà in onda la prima puntata deldi23 e da lì tutte le altre puntate che condurranno verso launo o una degli allievi della scuola. Scoperti tutti i nomi dei ...