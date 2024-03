Senato accademico riunito per 8 ore | Nessun boicottaggio verso Israele Sì ai corridoi per studenti palestinesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) di Enrico Mattia Del Punta PISA No ai boicottaggi, una riflessione sull’uso del termine antisemitismo, ma ancheumanitari per. Sono i temi delle mozioni approvate ieri daldell’Università di Pisa, nella riunione-fiume durata più di 8 ore e dedicata al conflitto israelo-palestinese. Una discussione serrata dove, ha assicurato il rettore Riccardo Zucchi, "ciascuno ha cercato di comprendere le ragioni dell’altro, dimostrando che Pisa è un luogo di confronto e non di scontri fisici". Alla fine, si è fatto sintesi e alcune mozioni sono state approvate all’unanimità, altre a maggioranza. Condanna per la strage attualmente in corso nei territorie per la strage del 7 ottobre sui civili israeliani. Ma anche, tra le azioni che ...