SEGUE DALLA PRIMA L’allarme lanciato dal presidente Malagò Un piano Marshall per i nostri impianti

(Di venerdì 15 marzo 2024) Leo Turrini Molto bene: solo, non sarebbe male passare dalle parole ai fatti. E ci deve appunto pensare la politica, a CONI e federazioni spetta invece il compito di pensare alle classifiche e alle medaglie. A ciascuno il suo (s’intende che copia di questo articolo resta a disposizione di chi dovesse tornare sull’argomento, come qui mestamente si prevede, nel non lontano 2034).