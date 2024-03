Segreti giudiziari venduti in cambio di mazzette | Jacopo De Vivo condannato a cinque anni

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il compagno di Camilla Marianera,De, è statodi carcere con l'accusa di corruzione in atti

Funzionario di Erice assolto in appello per il reato di violazione di segreti d'ufficio - Trapani Oggi

Assolto con la formula del fatto che non sussiste. Il dirigente del Comune di Erice, Leo Di Benedetto, esce pienamente riconosciuto innocente dalla vicenda giudiziaria che lo ha visto indagato, nel no ...trapanioggi

Dossieraggio, squarciato il velo di Maya sul rapporto media-inquirenti: la caricatura del giornalismo d’inchiesta: E forse -me lo auguro- per squarciare finalmente il velo sui rapporti tra giornalisti ed uffici giudiziari, forze di polizia e servizi Segreti. La strumentale levata di scudi in nome di un presunto ...ilriformista

Come comprare un’auto di lusso a metà prezzo: tutti i Segreti delle aste giudiziarie: Ci sono auto che vengono pubblicate quotidianamente, mentre quelle che provengono dalle dogane – e sono frutto della scoperta di illeciti giudiziari, ma anche più banalmente, mancata nazionalizzazione ...corriere