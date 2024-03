Se usi questa emoji su Whatsapp sei fregato | arriva la denuncia e un conto salatissimo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 15 marzo 2024) Quando utilizzidovrai fare molta attenzione quando invii unain particolare.la: ilda pagare è salato.nel corso degli ultimi quindici anni ha certamente rivoluzionato il modo in cui ci teniamo in contatto con gli altri. Infatti se prima era possibile mandare solamente gli SMS, che avevano un costo di 15 centesimi l’uno, adesso grazie agli smartphone e all’applicazione sarà possibile parlare con chiunque al costo totalmente gratuito. Ovviamente poi non mancano le funzioni aggiuntive, con l’app che permette anche di videochiamare e soprattutto di fare chiamate di gruppo. Fai molta attenzione ad utilizzaresu– (Cityrumors.it)Nel corso degli anni ...