Se solo fossi un orso | la recensione | ibernarsi in Mongolia

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il film: Seun(Baavgai Bolohson), 2023. Regia: Zoljargal Purevdash. Cast: Battsooj Uursaikh, Batmandakh Batchuluun, Tuguldur Batsaikhan, Batzorig Sukhbaatar, Ganchimeg Sandagdorj, Davaasamba Sharaw. Genere: drammatico. Durata: 96 minuti. Dove l’abbiamo visto: al Festival di Cannes, in lingua originale. Trama: La vita di una famiglia povera nella capitale della. Tra gli elementi più piacevoli di un grande festival internazionale come quello di Cannes c’è la possibilità di scoprire, spesso rovistando tra le sezioni considerate “minori” (per lo meno sul piano mediatico), titoli rappresentativi di cinematografie meno note, che si avvalgono proprio dei festival per uscire dai confini nazionali. Tale è stato il caso, nel 2023, di un’opera prima selezionata in Un Certain ...