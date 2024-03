Scuola “Torre-Sala” | la Giunta ha approvato il progetto definitivo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLacomunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha proceduto all’approvazione deled esecutivo per l’abbattimento degli edifici scolastici Federicoe Nicolae ricostruzione in un unico complesso scolastico, con annesso intervento di riqualificazione energetica. Interamente finanziato con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’importo complessivo dell’intervento è pari a 16 milioni 690mila euro. “E’ un passaggio fondamentale – spiegano il sindaco Mastella, l’assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello e il delegato all’Istruzione Marcello Palladino – poiché certifichiamo il pieno rispetto del cronoprogramma indicato dalle normative comunitarie che sottendono l’esecuzione di Next Generation Eu. Il ...