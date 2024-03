Scuola e vivai si alleano. Manodopera qualificata nelle aziende. E un futuro lavorativo per i giovani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) PISTOIA Sul territorio, negli ultimi anni, è mancato un legame stretto ed assiduo fra quella che è l’attività prettamente industriale e produttiva delsmo e le professionalità che escono, dopo la maturità, da una delle scuole superiori più antiche come l’istituto "De Franceschi-Pacinotti" di via Dalmazia. Oggi, però, si cambia strada con una sinergia più stretta siglata dalla Fondazione dell’istituto stesso ed il Distrettostico pistoiese con la presenza, come attore interessato, dell’Avi (Associazionesti Italiani). Di questo si è parlato nel corso dell’ultima assemblea del Distretto che si è svolta lo scorso mercoledì nei locali di Gea in via Ciliegiole. "Il livello di attrattività del nostro istituto – afferma il presidente della Fondazione de’ Franceschi Fabio Fondatori – non è in questo momento quello che ...