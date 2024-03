Scritte ‘no-vax’ vicino Bergamo su muri di un centro vaccinale | “Giovani sportivi uccisi dal vaccino Covid | non da malori improvvisi”

(Di venerdì 15 marzo 2024) "Vax=morte" e "dal, non da", è quanto recitano leapparse durante la notte suiesterni del PalaSpirà di Spirano, primooperativo in Lombardia durante la pandemia. Il, tra il 2021 e il 2022, ha somministrato

A pochi giorni di distanza dal 18 marzo, “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Covid“, una serie di scritte vandalistiche sono apparse sulle mura del centro vaccinazioni ... (ildifforme)

“Vax = morte”: è una delle scritte comparse nella notte sulla facciata del Palaspirà di Spirano , in provincia di Bergamo , il primo centro vaccinale lombardo aperto durante la pandemia da Covid-19. Lo ... (tg24.sky)

"Vax=morte" e "Giovani sportivi uccisi dal vaccino Covid , non da malori improvvisi", è quanto recitano le Scritte apparse durante la notte sui muri esterni del PalaSpirà di Spirano, primo centro ... (ilgiornaleditalia)

SCRITTE NO VAX A SPIRANO (BG), SOTTOSEGRETARIO MAGONI: ATTO IGNOBILE SU LUOGO SIMBOLO PER NOSTRA COMUNITÀ

(Mi-lorenteggio.com).Milano, 15 marzo 2024 – “A quattro anni dal dramma del coronavirus che ha messo in ginocchio la Lombardia e in particolare la provincia bergamasca, la comunità di Spirano si è sve ...mi-lorenteggio

Scritte NO VAX A SPIRANO/BG, ASSESSORE FRANCO: SONO DEI VIGLIACCHI CHE NON C’ERANO QUANDO IO E TANTI CITTADINI AIUTAVAMO LA BERGAMASCA FERITA: (Mi-lorenteggio.com).Spirano/BG, 15 marzo 2024 – “I vandali che hanno imbrattato i muri del PalaSpirà a Spirano con le Scritte No Vax sono dei vigliacchi senza memoria e senza dignità”. Così l’assesso ...mi-lorenteggio

Blog: I 3 giorni che dovevano uccidere il Milan e stesero l'Inter: Blog Calciomercato.com: Gli ultimi giorni hanno rischiato di essere i fatidici 3 giorni del condor, quelli che avrebbero potuto sbriciolare il Milan. E' ...vivoperlei.calciomercato