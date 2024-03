Scott Schuman di The Sartorialist | «Sto vivendo il mio sogno milanese»

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di venerdì 15 marzo 2024) Da quando si è trasferito a Milano gira in bicicletta senza itinerari prestabiliti e non vuole imparare l'italiano per non rovinarsi la sorpresa. La stessa che ricerca ancora, dopo tanti anni, nelle foto che scatta alle persone per strada. Il fotografo di street style più famoso del mondo ci racconta il suo personale italian dream