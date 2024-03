Scoperto con auricolare mentre svolge esame patente | gesto candidato spiazza tutti

(Di venerdì 15 marzo 2024)con un miniall’interno dell’orecchiova l’della, ildelUna vicenda che non poteva assolutamente passare inosservata. Tanto è vero che, nel giro di pochissimo tempo, ha fatto inevitabilmente il giro della comunità. Ci troviamo alla Motorizzazione di Piacenza dove un uomo di 37 anni era impegnato nellore l’della. Solo che ilha ben pensato di fare il “furbo” invece che studiare e prepararsi per poter passare il test scritto. Durante lo svolgimento dei quiz l’addetta alla sicurezza aveva notato qualcosa di strano.con ...

