Sciopero Poste Italiane il 21 marzo | gli orari e il perché dell’agitazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Lodidel 21paralizzerà i servizi per 24 ore: l’agitazione coinvolge tutti i reparti diovvero operatori di sportello, consulenti finanziari, postini e addetti allo smistamento di lettere e pacchi che operano in sede. Risentiràanche la consegna dei pacchi di servizi terzi che si appoggiano a. IdellodiI dipendenti diprotestano per una serie di motivazioni, fra le quali spiccano la privatizzazione, il lavoro precario e l’aumento generalizzato delle tariffe senza un corrispondente incremento nella qualità dei servizi o scatti significativi nella retribuzione. L’agitazione è stata ...