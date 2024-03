Scienza | dalla medicina alla robotica | nuove prospettive per i materiali 2D

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 15 marzo 2024) Si chiamano MXenes, sonosottilissimi, spessi solo pochi atomi, e possono essere utilizzati per diversi scopi, dallo stoccaggio di energia, finopurificazione dell’acqua. Descritti sulla rivista Science, alcuni di questi prodotti sono stati progettati dagli scienziati dell’Università di Linkoping, che, guidati da Johanna Rose’n, hanno ideato un nuovo approccio per sintetizzare centinaia di questi prodotti.scoperta del grafene, i2D sono stati oggetto di numerose ricerche, per via della loro ampia superficie a fronte di volume e peso ridotti. Queste peculiarita’ sono associate a una serie di fenomeni fisici e proprieta’ distintive, come buona conduttivita’ ed elevata resistenza a diversi stimoli. Per tali possibilita’, i2D sono estremamente ...