Sci freestyle | la 16enne Tabanelli ancora sul podio nel big air di Tignes

(Di venerdì 15 marzo 2024)unper lamodenese Floranell’ultimo Big Air distagionale a. Si tratta del secondo della stagione e le vale il terzo posto finale nella classifica di specialità. Già dalle qualificazioni sulla rampa da 20 metri delle Alpi francesi si era capito che la classe 2007 avrebbe potuto dire la sua, e così è stato anche nella finale.è partita con un double cork 1260 e un grab tenuto per un giro abbondante che le sono valsi 80,75 punti; poi uno switch bio 900 da 80 punti che l’ha portata in seconda posizione prima della terza run. Qui ha riproposto lo stesso trick del primo turno migliorandolo fino ai 90,25 punti, per un totale di 170,25 che le è valso il terzo posto finale, dopo il terzo posto già ottenuto a Pechino, lo ...