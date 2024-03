(Di venerdì 15 marzo 2024) Di scena l’ultimaper quel che riguarda la Coppa del Mondo di sci d2023-. Si gareggia in tecnica classica a58 donne e 79 uomini si danno per l’ultima volta battaglia sulla distanza più corta presente nel calendario. Quattro gli azzurri al via in quest’ultimo contesto, mentre la sola Nicole Monsorno è di scena nel contesto femminile. Si decide questo fine settimana il destino delle due Coppe del Mondo. Harald Oestberg Amundsen, per difendersi dal ritorno di Klaebo, deve arrivare a 2604 punti, conquistandone cioè 189 nelle ultime gare. Di contro, nel femminile Jessie Diggins ha 102 punti su Linn Svahn: un duello USA-Svezia che sembra un po’ più incerto per vari ordini di ragioni, e che potrebbe sì trascinarsi fino all’ultima. Sci ...

Da venerdì 15 a domenica 17 marzo Falun ospiterà l’ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo , con in programma una sprint ed una 10 km con partenza a intervalli in ... (oasport)

Coppa del Mondo di sci di fondo , ultimo atto. Il sipario sul massimo circuito cala in una delle località più avvezze a ospitare l’epilogo della stagione. Vuoi per tradizione, vuoi per latitudine. Le ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint a tecnica classica in programma a Falun (Svezia), valida per la Coppa del ... (oasport)

Sci di fondo oggi in tv, sprint tl Falun 2024: orari, programma, streaming, italiani in gara

Di scena l'ultima gara sprint per quel che riguarda la Coppa del Mondo di sci d fondo 2023-2024. Si gareggia in tecnica classica a Falun: oggi 58 donne e 79 uomini si danno per l'ultima volta battagli ...oasport

Il Molise esiste, ma non può sciare: annullate le prove per l'abitalizione dei maestri, non c'è neve (come in tutto l'Appennino): Il 12 marzo la Regione Molise ha revocato l'Avviso pubblico per l’ammissione ai corsi di formazione per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di maestro di sci alpino, sci di fondo e snowboar ...ildolomiti

Sci di fondo: Lorenzo Romano tra i dodici azzurri convocati per le finali di Coppa del mondo a Falun: Il programma propone venerdì 15 marzo una sprint in tecnica classica, seguita sabato 16 marzo da una 10 km in tecnica classica e domenica 17 marzo una 20 in tecnica libera mass start. Tra i convocati ...targatocn