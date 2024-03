Sci di fondo | nella sprint di Falun si qualificano solo Pellegrino e Monsorno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) In archivio le qualificazioni dell’ultimadella stagione di Coppa del Mondo di sci di2023-2024, quelle di, in Svezia.competizione a tecnica classica, come vedremo, non si può certo dire che gli italiani abbiano avuto particolare fortuna. In campo femminile a mettere la testa avanti è il duo svedese Jonna Sundling-Linn Svahn, con la prima a guidare in 3’10?64 e a precedere la seconda di 3?21. Altre cinque le svedesi in top ten: Emma Ribom, Maja Dahlqvist e Moa Lundgren, rispettivamente a 8?35, 9?20 e 9?54. Dal terzo al sesto posto c’èil marchio della Norvegia, rispettivamente con Kristine Stavaas Skistad, Ane Appelkvist Stenseth, Julie Myhre e Mathilde Myhrvold, distanti 5?71, 8?19, 8?31 e 8?34 dalla leader. Nona l’unica fuori da questo duopolio, la tedesca Laura ...