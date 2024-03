Sci di fondo | Klaebo senza rivali a Falun | Pellegrino lontano Amundsen terzo | Coppa del Mondo a un passo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) Per assurdo, il tredicesimo successo individuale in stagione a Johannes Hoesflotpotrebbe non valere ladeldi sci di2023-2024 con elevatissime probabilità. Il fenomeno norvegese, pur portando a casa la vittoria (nettamente) a, in classico, in 2’56?78 sotto nubi non proprio clementi, rimane infatti troppo distante da Harald Oestbergnella corsa alla Sfera di Cristallo. Il leader della classifica, infatti, chiudea 1?37. Quanto alla gara, i fatti sono molto semplici:domina lo sprint mentre, alle sue spalle, Erik Valnes e Johan Haeggstroem si agganciano ed è inevitabile la doppia caduta, il che lascia campo libero al vincitore e al secondo posto del finlandese Lauri Vuorinen a 1?14. Detto di ...