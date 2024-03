Sci alpino | startlist gigante maschile Saalbach 2024 | orario | tv | programma | streaming | pettorali degli italiani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) Sabato 16 marzo andrà in scena ildi, gara valida per la Coppa del Mondo 2023-di sci. Si tratta dell’ultima prova stagionale in questa specialità. Appuntamento alle ore 09.00 con la prima manche, mentre la seconda andrà in scena alle ore 12.00. Ci si alterna con lo slalom femminile, che si disputa nella medesima località. Il grande favorito della vigilia è lo svizzero Marco Odermatt, che ha già conquistato la Sfera di Cristallo di specialità e generale. Inseguiranno il podio anche il croato Filip Zubcic, l’elvetico Loic Meillard, il norvegese Henrik Kristoffersen, lo sloveno Zan Kranjec, l’altro novegese Alexander Steen Olsen e lo svizzero Thomas Tumler. L’Italia si può giocare carte importanti con Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite e Giovanni ...