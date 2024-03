Schwazer | Tas | respinge ricorso per sospensione squalifica

Tennis: Wta di Charleston, Elisabetta Cocciaretto in finale

Elisabetta Cocciaretto approda in finale al 'Fifth Third Charleston', torneo Wta 125 con 115.000 dollari di montepremi che si sta avviando alla conclusione sul cemento di Charleston, in South Carolina ...napolimagazine

Atletica, il Tas respinge il ricorso di Schwazer per la sospensione della squalifica: Il Tribunale arbitrale dello sport (Tas) ha respinto il ricorso del marciatore italiano, Alex Schwazer, contro la decisione dell’Atletica Integrity Unit (Aiu) che aveva deciso di non sospendere la squ ...sportmediaset.mediaset

