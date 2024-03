Scholz resiste sui razzi Taurus Ma Macron insiste sui soldati

(Di venerdì 15 marzo 2024) La linea del cancelliere sul no ai missili "sopravvive" al voto del Bundestag. Il presidente francese tiene duro sull'idea già bocciata. Oggi vertice con Tusk

I Taurus nella gabbia tedesca. La logorante resistenza di Scholz sui missili per l'Ucraina

Se il cancelliere insiste nel rifiuto categorico di fornire i missili a Kiev, le riserve nella sua coalizione potrebbero diventare più esplicite e le ...huffingtonpost

Ucraina, Zelensky: l'avanzata russa è stata fermata: Kiev convoca l'inviato del Vaticano. Scholz; non sono d'accordo con il Papa. Parolin: mettere fine all'aggressione (ANSA) ...ansa

Il manifesto Pse: “Al fianco di chi resiste in Russia”: Poi è stata la volta del cancelliere tedesco Olaf Scholz, con il quale ha condiviso la condanna di Putin e l’importanza di sostenere chi lotta per la democrazia in Russia. Tutti a sera invitati a cena ...repubblica