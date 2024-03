Scesa, fantastico bis in gigante: è campione italiano nella categoria Aspiranti

SCI ALPINO. Il 17enne di Clusone trionfa a Sella Nevea, nel 2023 si era imposto nella medesima specialità a La Thuile. In Friuli ha preceduto di due centesimi il valdostano Corbellini.

F1. Oliver Bearman racconta il debutto con Ferrari: "fantastico ma non me lo immaginavo così": Quindi scendere in pista è stato molto simile rispetto al simulatore ... Vorrei considerami anche io tale anche avendo preso parte ad una sola gara, ma sono ancora in Formula 2. fantastico anche il ...automoto