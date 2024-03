Scamacca è la kryptonite dello Sporting Hien e Kolasinac | muro invalicabile

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 15 marzo 2024) Bergamo. L’attacco brilla al gran completo,alzano ilin difesa. Le pagelle di Atalanta-2-1: tutti i voti ai nerazzurri. Le pagelle di Atalanta-2-1 Musso 6.5 – Nel contesto di una serata nella quale non viene praticamente mai chiamato in causa, non può nulla sul blitz vincente di Pedro Gonçalves. Nel finale è determinante la sua uscita a stoppare il pallonetto di Paulinho Djimsiti 6 – Si prende un rischio enorme quando per poco non manda in porta Trincao, mentre in occasione del goldà la sensazione di essere leggeramente in ritardo. Schierato da braccetto di destra, manda comunque agli archivi una gara che traghetta senza grosse sbavature.7 – Ingaggia un duello tutto muscoli e fisicità con ...