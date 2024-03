Scala Grecchi Molto più di un restauro | La struttura diventa simbolo di pace

(Di venerdì 15 marzo 2024) "Le scale di viaper la". Lo slogan racchiude il progetto di mecenatismo lanciato da Comune di Perugia, dal presidente del Rotary Club Perugia Est Nerio Zuccaccia e dal presidente del Rotaract Perugia Est, Gabriele Biselli, in un’ottica di collaborazione tra pubblico e privato, tipica dello strumento Art Bonus. L’intervento mira alla conservazione e al recupero di un patrimonio culturale, ma anche alla promozione dellanel mondo. La scalinata, dedicata a Mario, Medaglia d’Oro al Valor Militare, rappresenta infatti undi memoria e di impegno e conduce il cittadino da via Bonazzi a piazza Italia, cuore delle istituzioni. Ogni mecenate avrà l’opportunità di lasciare un’“impronta“ della sua generosità: per ogni gradino verrà infatti posizionata una ...

