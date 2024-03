Scafati | estorsione per auto rubata | 48enne indagato

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il 13 marzo, a(SA), i Carabinieri della locale Tenenza hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare “dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria” emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di un, per “”. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’, con minaccia, avrebbe costretto il proprietario a consegnare 2.000, 00 euro per rientrarne in possesso dell’vettura che gli era stata. Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento. Segui ZON.IT su Google News.