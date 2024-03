Scadenza carta di credito a marzo? Ecco tutto quello che devi sapere

(Di venerdì 15 marzo 2024) La tuadiscade a? Non temere, con un pizzico di organizzazione puoi gestire la situazione senza stress. In questo articolo troverai una guida completa su cosa fare, ricca di consigli ed esempi pratici. 1. Controlla la data di: Dove si trova: La data didella tuadiè solitamente indicata sul fronte della, vicino al numero. Cosa fare: Prendine nota e segnati la data sul calendario per non dimenticarla. 2. Verifica se la tua banca emette una nuovaautomaticamente: Come verificarlo: Controlla online sul sito web della tua banca o nell’area riservata. Consulta l’estratto conto o le comunicazioni periodiche della banca. Contatta direttamente il servizio ...

