Il patron della Lazio si concede al Tg1 e parla delle dimissioni del tecnico biancoceleste “Le dimissioni di Sarri? Non me l’aspettavo, nessuno se le aspettava, è stato un fulmine a ciel sereno, ma ... (notizie)

Igor Tudor è vicinissimo a diventare il nuovo allenatore della Lazio , a pochi giorni dalle dimissioni improvvise di Maurizio Sarri dalla guida del club. L’arrivo del tecnico croato, ex Verona e ... (open.online)

Caos in casa Lazio dopo l'addio di Sarri: il capitano biancoceleste non ha reagito, nessuno dei presenti ha calmato l'aggressore

In questi giorni però molti tifosi si sono convinti che Immobile, come il suo compagno di squadra Luis Alberto, abbiano voltato le spalle a Maurizio Sarri, spingendolo alle dimissioni. "Mi son sempre ...gazzetta

Lazio, Repubblica: "Ciro e Jessica Immobile insultati in strada": RASSEGNA STAMPA - In tanti gli stanno esprimendo solidarietà, affetto e vicinanza dopo lo sfogo social scritto dopo le dimissioni di Sarri, ma la situazione ambientale per Ciro Immobile ...lalaziosiamonoi

"Sarri tradito". Igor Tudor, chi è il nuovo allenatore della Lazio: Parole al vetriolo quelle che Claudio Lotito ha riservato a una parte della squadra parlando di tradimento nei confronti di Sarri ...ilgiornale