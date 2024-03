Sarri | i veri Bruto che lo hanno accoltellato sono i giocatori | senza sangue | senza cattiveria Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ichecattia. Lo scrive Franco Recanatesi sul Corriere dello Sport. Ma come potrebbe averle le idee chiare Lotito (la società), preso alla sprovvista dal gesto insolitamente italiano del proprio allenatore? Giusto, dunque, soprassedere per ora e affidarsi per una partita a quel che si ha in casa. Per ora. Non credo che la copia dell’allenatore dimissionario sia la medicina più adatta a rivitalizzare una squadra depressa, scontenta, demotivata. I messaggi con i quali sui social isalutato il proprio “mister”un misto di ...