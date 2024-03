Santa Maria di Licodia | aumenta l’ansia per la scomparsa di un bambino di 10 anni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pubblicato il 15 Marzo, 2024 Scomparso nel nulla.l’angoscia per quel che è successo aldi 10del quale non si hanno più notizie dalla notte tra il 12 e il 13 marzo. Si sarebbe allontanato da un appartamento condiviso con due sorelle, adi, in provincia di Catania. Mohamed Houssein Khalifadalla avrebbe fatto perdere le tracce insieme con un altro minore. Nella prefettura di Catania si susseguono le riunioni per fare il punto della situazione. All’ultima hanno partecipato il sindaco didi, il questore, i comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza, il dirigente del compartimento polizia stradale, il dirigente della sezione polstrada, ...